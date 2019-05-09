В Хорватии почтили память советских солдат

БЕЛИ-МАНАСТИР /Хорватия/, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты, военные и жители города Бели-Манастир почтили в четверг минутой молчания память советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщил корреспондент ТАСС, в торжественной церемонии приняли участие несколько десятков человек.

Венки и цветы к памятнику возложили сотрудники военного атташата, российского посольства, представители городских властей, участники антифашистских организаций, местные жители и российские соотечественники.

Памятник советским солдатам был недавно отремонтирован усилиями российского посольства, территорию у монумента облагородили, разбив вокруг шестиметровой гранитной стелы со звездой парк из молодых березок.

На территории Хорватии расположены 10 советских захоронений с монументами, на каждом из них сегодня побывают сотрудники российской дипломатической миссии. Основные праздничные мероприятия пройдут в городе Батина, где в крупнейшем на Балканах воинском захоронении покоятся свыше 1200 советских солдат и югославских партизан.

В среду в Загребе прошла акция "Бессмертный полк", шествие возглавил посол России в Хорватии Анвар Азимов. В акции приняли участие около 400 человек. По словам представителя Россотрудничества в Загребе Натальи Якимчук, участники шествия со всей Хорватии прошли от площади Жертв фашизма до площади Республики. Акция завершилась концертом военных песен в исполнении хора "Калинка", участники мероприятия запустили в небо 74 воздушных шара с бумажными голубями.

Организаторами шествия выступили Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватия и Координационный совет соотечественников Хорватии при поддержке представительства Россотрудничества в Хорватии.