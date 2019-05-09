Памятник погибшим под Сталинградом артиллеристам открыли в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Памятный знак открыт в День Победы вблизи хутора Верхняя Бузиновка в Волгоградской области на месте гибели 30 советских артиллеристов, ценой своей жизни задержавших продвижение немецких танков к Сталинграду летом 1942 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.

"Памятный знак из белого гранита открыт сегодня, в День Победы, на месте гибели бойцов 192-й стрелковой дивизии, которые в июле 1942 года попали в окружение, но продолжали стоять насмерть и уничтожать немецкие танки. Все 30 красноармейцев геройски погибли, их останки были обнаружены поисковиками во время раскопок", - рассказал Василевский.

Он отметил, что поисковики нашли всего два солдатских медальона, однако, к сожалению, прочитать их не удалось. "Очевидцы того боя рассказывали, что артиллеристы уничтожили здесь четыре немецких танка, но врагу удалось прорваться на наши позиции и танки "проутюжили" окопы - на земле остались следы их гусениц, бой был страшный", - добавил глава регионального отделения РВИО.

Два дня назад при поддержке волгоградских любителей военной истории также был открыт обелиск у станицы Трехостровской под Волгоградом на месте гибели двух летчиков, направивших свои горящие машины на переправу немецких войск через Дон, тем самым повторивших под Сталинградом подвиг Николая Гастелло. Памятные знаки погибшим защитникам Сталинграда волгоградские любители военной истории устанавливают в рамках проекта "Неизвестные герои", который приурочен к 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Историки называют это сражение самым кровопролитным в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Битву под Москвой и под Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.