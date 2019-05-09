В Оренбургской области в парадах Победы приняли участие около 20 тыс. человек

ТАСС, 9 мая. Около 20 тыс. человек приняли участие в парадах Победы в городах Оренбургской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона,

"В Оренбургской области в парадах приняло участие 18 тыс. человек: 7 тыс. в Оренбурге и 11 тыс. - по области", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в Оренбурге на параде торжественным маршем прошли ветераны вооруженных сил страны, казаки, курсанты юношеских военно-патриотических объединений.

"На фронтах Великой Отечественной воевали 411 тыс. оренбуржцев. 187 тыс. навсегда остались на полях сражений. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждую пядь родной земли. Кого не сломили плен и оккупация. Оренбуржье ковало Победу в тылу, обеспечивая фронт хлебом, техникой, боеприпасами", - приводятся в распространенном сообщении слова врио губернатора области Дениса Паслера, который выступил перед участниками мероприятия.

В Оренбурге парад завершил сводный военный оркестр, который исполнил легендарный марш "Прощание славянки", после чего на площади состоялось театрализованное представление, в котором были задействованы более 2 тыс. представителей вокальных и танцевальных творческих коллективов, школьников и студентов.

В Оренбургской области проживают более 15 тыс. человек, имеющих статус ветеранов Великой Отечественной войны. 43 оренбуржца - полные кавалеры ордена Славы, 235 удостоены звания Героя Советского Союза, более 65 тыс. награждены медалью "За отвагу". Во время войны в область, которая тогда называлась Чкаловской, было эвакуировано 240 тыс. человек, 90 предприятий, 48 госпиталей. В Оренбуржье производили бактериальные препараты для фронта и тыла, гематоген, инсулин, адреналин, пенициллин. Жители области сдали государству 124 млн пудов зерна, 6,2 млн пудов мяса и сельхозпродукции, более 240 млн рублей личных средств в Фонд обороны.