Пашинян направил поздравление Медведеву с Днем Победы

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг направил поздравительное послание главе правительства России Дмитрию Медведеву по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Уважаемый Дмитрий Анатолиевич, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы с глубоким почтением и чувством благодарности склоняем головы перед поколением победителей, которые спасли мир от фашизма и подарили свободу миллионам людей", - говорится в послании.

По словам Пашиняна, Армению и Россию объединяют патриотизм, чувство долга и самоотверженность, которые вели "наших отцов и дедов к Победе". "Уважаемый Дмитрий Анатолиевич, желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, а дружественному народу России - мира, благополучия и процветания", - приводит слова Пашиняна его пресс-служба.