В Берлине возложили венки и живые цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня Победы

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Венки и живые цветы были возложены в четверг к памятникам павшим советским воинам в парках Трептов и Тиргартен по случаю Дня Победы. Почтить память героев пришли сотни людей - сотрудники посольства России в Германии во главе с руководителем Сергеем Нечаевым, представители дипмиссий ряда государств СНГ, соотечественники, проживающие в ФРГ, представители общественных организаций, духовенства, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Поток людей в Трептов растет, многие держат в руках российские триколоры, знамена Победы, некоторые одеты в советскую военную форму, есть те, кто несет фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Среди них Наталья Токарева, которая живет в Берлине девять лет. Она держит в руках фотографию своего деда - лейтенанта Гвардии Петра Михайловича Токарева. "Он был разведчиком, войну завершил в Германии, немного не дойдя до Берлина", - рассказала она.

Прибыли в Берлин под усиленным контролем полиции также члены байкерского клуба "Ночные волки", участники мотопробега "Дороги победы - 2019". До германской столицы доехали в том числе их коллеги из разных стран - Германии, Италии, Сербии, Словакии, Чехии, Эстонии и других. Цветы к монументам в Берлине возложили около 200 байкеров из разных государств.

На вопрос корреспондента ТАСС, столкнулись ли байкеры с проблемами на пути следования в Берлин, один из мотоциклистов ответил отрицательно. "Нет-нет, все хорошо было", - сказал он. В Германии байкеры заехали в саксонский Торгау, где 25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча союзников на Эльбе.

Позднее в Берлине пройдет акция "Бессмертный полк". Она в этом году организована в 21 немецком городе. По оценке посольства РФ в ФРГ, только в германской столице в ней примут участие около 3 тыс. человек.

О советских памятниках в Берлине

Федеративная республика, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. Мемориалы в Трептов-парке и в Тиргартене, где организованы памятные церемонии, находятся в Списке памятников национального и международного значения и содержатся за счет средств из бюджета ФРГ.

Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке - 40-тонная 12-метровая статуя, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой солдата, который стоит на обломках свастики, держа одной рукой меч, а другой поддерживая маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.

Скульптурная композиция в районе Тиргартен - более старый и более популярный среди туристов монумент, так как находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, тут захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов. Проект памятника принадлежит скульпторам Льву Кербелю, Владимиру Цигалю и архитектору Николаю Сергиевскому.

Еще один мемориальный комплекс располагается в берлинском районе Панков, он был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг него установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Всего там покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.