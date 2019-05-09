Память красноармейцев почтили в Праге

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Представители высшего руководства Чехии, политические и общественные деятели, ветераны, соотечественники, сотрудники российских посольства и загранучреждений, а также аккредитованные в республике главы дипломатических представительств Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, граждане других стран СНГ почтили в четверг на мемориальном участке Ольшанского кладбища в Праге память советских воинов-освободителей. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

На Ольшанском кладбище находятся могилы почти 500 красноармейцев, погибших в последние дни войны за свободу чешского народа от фашизма. К подножию расположенного в центре мемориала памятника советскому солдату легли сотни венков и букетов из живых цветов. Могилам героев среди почти 400 участников церемонии поклонились спикер чешского парламента Радек Вондрачек и глава МИД республики Томаш Петржичек.

В Чехии в боях с фашистами погибли почти 50 тыс. красноармейцев и других советских граждан, принимавших активное участие в антигитлеровском Сопротивлении. Мемориальные церемонии в местах их захоронений проходили также 8 мая, когда республика отмечала государственный праздник - День освобождения от фашизма.