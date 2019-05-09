Колонну военной техники на параде Победы в Туле возглавила "Катюша"

ТУЛА, 9 мая. /ТАСС/. Машина реактивной артиллерии времен Великой Отечественной войны "Катюша" (БМ-13) возглавила механизированную колонну военной техники на параде Победы в городе-герое Туле. Она была фактически полностью отреставрирована с сохранением оригинальных деталей, рассказали ТАСС в пресс-службе научно-производственного предприятия "Сплав", занимавшегося восстановлением машины.

В параде Победы на главной площади Тулы приняли участие более 1 тыс. человек из частей и учреждений Тульского военного гарнизона, в том числе десантники 106-й дивизии ВДВ, военнослужащие Сил специальных операций ВС России, сотрудники регионального ГУ МЧС, службы судебных приставов, воспитанники Тульского суворовского училища, кадеты и юнармейцы. Механизированная колонна состояла из 79 единиц военной техники, ее возглавила "Катюша", которая ранее находилась на постаменте в качестве памятника.

"Подобные артиллерийские системы использовались во время обороны Тулы в октябре-декабре 1941 года. Для участия "Катюши" в параде была проведена фактически полная ее реставрация - заново изготовлена кабина, заменены колеса, двигатель, наши специалисты восстановили механизм подъема артиллерийской части. При этом старались сохранить оригинальные детали, а если это было невозможно, то делались точные их копии", - сказали в пресс-службе.

Также в состав колонны вошли боевые машины десанта второго поколения - БМД-2, БТР-Д с противотанковыми установками "Фагот" и зенитными установками "Игла", реактивные системы залпового огня "Град", пять автомобилей спецназначения "Тигр" и 15 единиц специальных транспортных средств повышенной проходимости, противодиверсионные машины "Тайфун-М" и другая техника.

Впервые в тульском параде задействовали новейшие боевые многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-9", которые в 2018 году были представлены на параде Победы на Красной площади. "Понравилось все, но самое большое впечатление произвело само открытие парада, когда с флагом России и копией знамени Победы прошла знаменная группа (в ее составе были военнослужащие Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля - прим. ТАСС). Это было очень торжественно, а еще было очень приятно видеть ветеранов, фронтовиков, которые сидели на почетных местах, им волонтеры дарили цветы, это очень трогательно", - рассказала ТАСС Людмила Журавлева, приехавшая из Белоруссии с мужем и детьми навестить родственников в Туле.

После завершения парада на площади началось формирование колоны "Бессмертного полка", в шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Это наш самый главный, священный праздник! День воинской славы и доблести нашего народа, он дорог каждому из нас, мы свято храним память о великом подвиге предков. И никогда не забудем о героизме и несгибаемой стойкости нашего народа", - сказал глава региона.