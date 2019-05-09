Бельгия почтила память павших советских воинов, партизан и военнопленных

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Возложение венков к могилам советских воинов состоялось в четверг в Бельгии. В церемонии на центральном столичном кладбище в коммуне Эвер приняли участие посол России в королевстве Александр Токовинин, постпред при ЕС Владимир Чижов, и.о. постоянного представителя России при НАТО Юрий Горлач, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Здесь также присутствовали послы и представители более 30 стран СНГ, БРИКС, ряда государств Европы, Америки, Азии и Африки, представители городских властей, бельгийских ветеранских организаций, бельгийской епархии Русской православной церкви, организаций соотечественников, а также ученики школы при российском посольстве.

В течение дня на 54 кладбищах страны, где находятся более 300 советских военных захоронений, состоятся церемонии возложения венков к могилам советских воинов с участием российских дипломатов, офицеров военного атташата РФ в Бельгии и аппарата главного военного представителя России при НАТО. На территории Бельгии российские дипломаты тщательно следят за их состоянием и продолжают работу по установлению имен неизвестных солдат. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войн. Поисковая работа продолжается российским посольством и активистами-соотечественниками.

Широко День Победы отметили и представители русской эмиграции в Бельгии. В воскресенье, 5 мая, более 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на мемориальном комплексе цитадели Льежа, где захоронены десять советских граждан - участников бельгийского Сопротивления. Акции "Бессмертный полк" прошли также в Генте и Антверпене.

"Для российских соотечественников участие в шествии "Бессмертного полка" является еще одной возможностью почувствовать сопричастность своей родине и отметить великий праздник Победы", - заявил ТАСС ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергей Петросов.