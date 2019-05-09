XIV Регата Победы стартовала от Петропавловской крепости в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Студенты петербургских вузов и волонтеры, участвующие в акции "Регата Победы", стартовали на четырнадцати гребных шлюпках от Петропавловской крепости, передает корреспондент ТАСС. Они пройдут по рекам Петербурга, чтобы тем самым отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

"У нас XIV по счету регата, и в этом году стартовали 14 корпусов. На веслах курсанты учебного военного центра Государственного морского технического университета, с ними идут члены Клуба юных моряков, Военный институт физической культуры, команда корабля "Штандарт". Проводим мы эту регату в целях военно-патриотического воспитания, чтобы вспомнить о наших предках, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны", - рассказал ТАСС организатор регаты Алексей Виловатых.

Маршрут регаты пройдет мимо Петропавловской крепости, с которой началась история города, крейсера "Аврора", орудия которого в годы блокады были демонтированы и использовались для обороны Ленинграда, бункера командующего Балтийским флотом в годы войны адмирала Владимира Трибуца.

В памятных местах, связанных с блокадной историей города, участники регаты, идущие на шлюпках, украшенных российскими флагами, флагами Санкт-Петербурга и копиями знамен времен Великой Отечественной войны, будут делать остановки и спускать на воду венки. Общая программа регаты займет порядка четырех с половиной часов.