Президент Армении и мэр Еревана приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, мэр Еревана Айк Марутян, посол России Сергей Копыркин, депутаты парламента и порядка 3 тыс. жителей города в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы республики. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники шествия держали в руках фотографии героев Великой Отечественной войны, а также флаги Советского Союза и Армении.

"Я сегодня решил принять участие в шествии "Бессмертного полка", держа в руках портрет героя Советского Союза, легендарного разведчика Георгия Андреевича Вартаняна. Почему его, потому что он и его небольшая команда в 1943 году предотвратили покушение на лидеров СССР, Великобритании и США, готовившееся немцами в Тегеране. Нас также связывала многолетняя дружба", - отметил президент Саркисян.

В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны полковник Карен Авагян примкнул к шествию "Бессмертного полка" с фотографией маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. "Мы помним, чтим и склоняем голову перед теми людьми, которые ковали победу в Великой Отечественной войне. Армяне дали много героев в те славные дни, а одним из самых выдающихся полководцев был маршал Баграмян", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Шествие "Бессмертного полка" началось с площади Свободы в центральной части Еревана и завершилось в парке имени Кирова, где была установлена полевая кухня и прошел праздничный концерт.