Президент Грузии почтила память погибших героев в Великой Отечественной войне

ТБИЛИСИ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в честь празднования 74-й годовщины победы над фашизмом в четверг в парке Ваке Тбилиси возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, тем самым почтив память героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я хочу поздравить с победой всех тех ветеранов, которые сегодня живы. Сегодня должен быть также и день проявления уважения ко всем тем героям, которые погибли на войнах и верили, что боролись за свободу своей страны", - сказала Зурабишвили журналистам.

В четверг утром память павших героев почтил и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. "Грузия понесла большие потери в этой войне. Сотни тысячи грузин героически пали на поле битвы, и я хочу преклонить голову перед их памятью", - отметил грузинский премьер.

Глава Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Евгений Конышев вместе с сотрудниками ведомства в четверг также возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке. "Мы вместе с нашим коллективом пришли, возложили венок, цветы и почтили память погибших героев, в том числе и грузин. Ведь на фронт ушли более 700 тыс. грузин, а порядка 350 тыс. не вернулись", - рассказал Конышев корреспонденту ТАСС.

В годы войны на фронт отправился каждый пятый житель Грузии, население которой тогда составляло около 3,5 млн человек, не вернулся каждый второй. Сегодня в Грузии проживают 300 ветеранов ВОВ, а также 209 семей погибших на войне солдат.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. С 2009 года посредником в грузино-российских отношениях является посольство Швейцарии. В Тбилиси работает Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии, а в Москве - Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.