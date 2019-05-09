Минобороны призвало участников "Бессмертного полка" помочь проекту "Дорога памяти"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министерство обороны пригласило всех участников акции "Бессмертный полк" увековечить память о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, с помощью мультимедийного проекта "Дорога памяти". Об этом в четверг говорится в сообщении ведомства.

"Все участники "Бессмертного полка" смогут загрузить фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны, с которыми прошли сегодня, на интернет-портал "Дорога памяти". Уже через год, к 75-летию Великой Победы, эти фотографии навечно отобразятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что при отсутствии доступа к интернету фотографии и данные об участниках войны можно направить через ближайший военный комиссариат или по почте.

Информационный раздел "Дорога памяти" на сайте военного ведомства открылся 23 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что любой желающий сможет прислать фотографии своих родственников-ветеранов для проекта. На сегодняшний день посетители сайта уже загрузили более 160 тыс. фотографий своих героев. Одноименная мультимедийная галерея, в которую войдут материалы, будет размещена в филиале Центрального музея вооруженных сил в парке "Патриот", его планируется открыть 9 мая 2020 года.