Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынке

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Панихида по композитору Евгению Крылатову пройдет в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле в Москве 11 мая, похороны состоятся в тот же день. Об этом сообщил ТАСС в четверг его сын Павел Крылатов.

Народный артист России Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери Марии, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

"Прощание с Евгением Павловичем пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая, в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, это при Боткинской больнице", - сказал сын композитора. Семья пока не знает, будет ли организовано гражданское прощание, в этом случае оно пройдет в ритуальном зале больницы.

Павел Крылатов также подтвердил, что Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище в тот же день.