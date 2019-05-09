Полиция Украины задержала одессита за георгиевскую ленточку

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Житель Одессы может быть привлечен к административной ответственности за наличие у него георгиевской ленточки. О его задержании в четверг сообщила полиция Одесской области.

"На Аллее Славы [в Одессе] полицейские остановили мужчину с георгиевской ленточкой. Сейчас в Приморском отделении полиции он дает пояснения в связи с использованием запрещенной символики", - отмечается в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.

В июне 2017 года на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За их публичную демонстрацию предполагается штраф до 2550 гривен ($96). За повторное в течение года нарушение закона может быть наложен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.