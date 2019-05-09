Омские танкостроители пронесли в "Бессмертном полку" портреты тружеников тыла

ОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники Омского завода транспортного машиностроения, который в годы Великой Отечественной войны производил знаменитые танки Т-34, корпуса снарядов и ракет для минометов, прошли в колонне "Бессмертного полка" под лозунгом "И тыл был фронтом!" с портретами своих коллег - тружеников тыла, передает корреспондент ТАСС. Всего в акции "Бессмертный полк" в Омске приняли участие не менее 70 тыс. человек.

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Из Омской области на фронт ушли 287 тыс. человек, домой вернулись менее половины. В сибирский город были эвакуированы около 200 промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятки учебных заведений, музеев и театров, включая московский Театр им. Вахтангова. В военное время на заводе №174 - так назывался нынешний "Омсктрансмаш" - трудились около 15 тыс. человек, которые изготовили 7 тыс. танков Т-34, почти 1 млн снарядов и почти 300 тыс. корпусов ракет для гвардейских минометов. 399 работников завод за труд в тылу были награждены орденами и медалями различного достоинства.

"Все эти и другие люди плечом к плечу изо всех сил помогали фронту, невзирая на тяготы военного времени. Мы впервые пронесли их портреты в рядах "Бессмертного полка", отдавая дань памяти и уважения великому трудовому подвигу заводчан", - рассказала ТАСС в ходе шествия руководитель пресс-службы "Омсктрансмаша" Оксана Старкова.

Один из этих героев-тружеников тыла - слесарь завода Алексей Притыко. "Это уроженец Омской области, который в 1934 году поступил в завод на должность слесаря, - рассказал ТАСС начальник механосборочного цеха "Омсктрансмаша" Игорь Аксенов. - Всю войну он проработал на заводе, участвовал в изготовлении Т-34 и получил звание "Лучший слесарь завода".

Маршрут, связанный с войной

Колонна полка стартовала в центре города от Соборной площади, пройдя по центральным улицам мимо Омского государственного академического театра драмы, где в годы войны сыграл 628 спектаклей эвакуированный из Москвы Театр им. Вахтангова.

Еще одной связанной с войной точкой на пути следования колонны стал Омский кадетский корпус, одно из старейших военно-учебных заведений России. Около 5,5 тыс. выпускников и более 6 тыс. курсантов 1-го Омского военно-пехотного училища (бывшее название учреждения) сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Особое настроение участникам акции создало музыкальное сопровождение. По словам руководителя регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" по Омской области Галины Кудри, региональное министерство культуры в нескольких точках на протяжении маршрута выставило музыкальную аппаратуру, участие в шествии приняли духовой оркестр. Многие участники акции несли с собой портативные аудиоколонки, из которых играла музыка военных лет, и знакомым песням подпевали все окружающие.

"Бессмертный полк" стал одной из важнейших составляющих празднования Дня Победы, считает жительница Омска Татьяна Голубева, которая пришла на эту акцию с 10-летним сыном и портретами дедушки и прадедушки. "Эта акция напоминает нам, что этот праздник "со слезами на глазах", что это также день скорби. Сердце сжимается, когда смотришь на портреты этих суровых людей, которые отдали жизни за свою страну", - сказала она.

Завершилось шествие на бульваре Победы торжественным митингом и праздничным концертом, в котором приняли участие омские творческие коллективы и артисты Омского музыкального театра.