В акции "Бессмертный полк" в Кишиневе приняли участие десятки тысяч человек

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей столицы Молдавии, среди которых было много молодежи, в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Многокилометровую колонну возглавил президент страны Игорь Додон, к акции также присоединились депутаты молдавского парламента и представители различных дипломатических миссий.

"Бессмертный полк" за границей. Как проходит шествие в городах мира

Как передает корреспондент ТАСС, кишиневцы пришли с портретами своих близких, многие - в военной форме советского образца, прикололи к одежде георгиевские ленточки. Под песни военных лет участники шествия прошли по главным улицам города к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы возложить цветы к Вечному огню и могилам советских солдат.

Президент Молдавии отметил масштабность мероприятия. "В Кишиневе [в акции] принимают участие десятки тысяч человек, а по всей республике возможно сотни тысяч, так как подобные мероприятия проходят сегодня практически в каждом населенном пункте. Очень хорошо, что люди ценят и хранят эту память, несмотря на разные интерпретации и попытки пересмотреть или забыть все, что касается Великой Отечественной войны", - сказал Додон журналистам.

Молдавским политикам, которые предлагают отмечать 9 мая День Европы, глава республики напомнил, что и этот праздник в 1945 году праздновали как День Победы.

Вместе с президентом в колонне прошла его супруга Галина и дети. "Сегодня было очень много молодых людей <…> Мои сыновья любят и ждут этот праздник, а значит будут воспитывать в таком духе своих детей", - сказал Додон.

Торжества по всей стране

В августе Молдавия будет отмечать 75-летие освобождения от фашизма, поэтому в республике проходит множество памятных мероприятий, которые проводятся под патронатом администрации президента. В частности, проходят экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами, ведутся работы по восстановлению воинских мемориалов, издаются воспоминания фронтовиков, а также снимается документальный фильм.

Сегодня торжества продолжатся на главной площади города, где запланирован концерт с участием певицы Валерии и праздничный салют. Здесь же обустроена выставка военной техники и полевая кухня.

Памятные мероприятия начались рано утром с церемонии возложения цветов, в котором приняли участие Додон, премьер-министр Павел Филип с членами правительства, а также экс-спикер парламента Андриан Канду и депутаты.

К празднику проживающие в Молдавии ветераны получат единовременную помощь в размере 10 тысяч леев (€500). К настоящему времени в стране осталось около трех сотен фронтовиков.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, а пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки пересмотреть эти события, ежегодно в День Победы на мемориалы советским воинам приходит так много людей.