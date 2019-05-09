В Литве почтили память павших в Великой Отечественной войне

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в четверг повсюду в Литве, где находятся захоронения советских солдат. Представители общественности, российские и белорусские дипломаты возложили цветы и венки к мемориалам в столице, к захоронениям советских воинов в других городах республики.

В Вильнюсе памятные мероприятия начались на православном Ефросиньевском кладбище, где покоится прах более 1 тыс. погибших в боях, умерших от ран солдат, военнопленных и мирных советских граждан.

Возложение цветов и венков прошло у самого большого в Литве мемориала на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены свыше 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы. Посол России Александр Удальцов и временный поверенный в делах Белоруссии в Литве Екатерина Ермилина, горожане, представители общественных организаций, сотни участников акции "Бессмертный полк" с фотографиями воевавших родственников, с венками, цветами и свечами колонной прошли к мемориалу. Посол Удальцов нес фотографии своих родителей, прошедших боевой путь до Берлина.

"Нам и сегодня приходится бороться за нашу Победу с теми, кто пытается переиначить историю Великой Отечественной войны, кто хотел бы представить советского солдата оккупантом, а пособников фашистов выставить героями освобождения и независимости", - отметил посол России. "Мы никому не позволим отнять у нас победу", - подчеркнул дипломат. Из года в год, констатировал он, все больше людей участвует в акции "Бессмертный полк".

В литовской земле покоятся более 80 тыс. советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.