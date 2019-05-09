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День Победы - 2019

Истребители "Як" с портретами героев Великой Победы пролетели над Сургутом

В региональном департаменте общественных и внешних связей рассказали, что это первое подобное мероприятие в России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая. /ТАСС/. Истребители "Як" в рамках акции "Бессмертный полк" пролетели над Сургутом в День Победы с портретами на фюзеляже участников Великой Отечественной войны. Это первое подобное мероприятие в России, сообщили ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

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"Впервые в нашей стране шествие "Бессмертного полка" прошло не только на земле, но и в небе. Шесть легендарных самолетов Великой Победы - истребители "Як" - поднялись в небо над Сургутом. Истребители летели в построении "пеленг", друг за другом. Интервал между ними составлял около трех метров, при этом все они двигались как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле", - сказал собеседник агентства.

Самолетами управляли командир пилотажной группы "Барсы" Иван Барсов, инструкторы Александр Мякишев и Геннадий Чубов, летчицы Снежана Игнатенко, Виктория Филиппова и Надия Курмаева. На фюзеляже самолетов были нанесены 12 портретов, дедов и прадедов летчиков, управлявших воздушными суднами. Среди них участники Великой Отечественной войны Семен Барсов, Иван Филиппов, Захар Курмаев, Иван Чубов, Александр Птухин.

Организатором акции выступила Федерация самолетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По данным региональных властей, за штурвалами самолетов находились летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округДень Победы - 2019
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