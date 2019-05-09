Почти 60 тыс. человек прошли в акции "Бессмертный полк" по главной улице Воронежа

ВОРОНЕЖ, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Воронеже, они прошли по центральной улице - проспекту Революции - с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Колонны "Бессмертного полка" приветствовали по ходу движения свыше 20 тыс. человек, рассказала ТАСС представитель пресс-службы мэрии Дарья Никифорова.

"В акции "Бессмертный полк" приняли участие 57 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Шествие началось в 10:40 мск и закончилось после полудня - люди прошли через главную площадь города и далее по проспекту Революции до площади Победы. Шествие продолжалось более полутора часов", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала корреспонденту ТАСС участница шествия Мария Алашева, она встала в пять утра и была на месте за три часа до начала акции. "Это ведь не мы пришли на парад, это наши погибшие солдаты пришли - они просто взяли нас с собой, чтобы мы прошли рядом с нашими победителями", сказала она.

Воронеж, который в войну был практически на 90% разбит, встречал участников акции как героев. Возле Кольцовского сквера, где выставили военную технику, идущим с портретами людям махали военнослужащие с танков и бронемашин. На проспекте Революции их приветствовали криками "ура" из открытых окон.

"Мои братья - Иван большой и Иван маленький: старший погиб в концлагере в Польше, младший пропал без вести на фронте, - сказала Алашева. - Еще портрет мамы Любови Васильевны, участницы обороны Воронежа, она рыла окопы, у нее было пять наград за трудовые подвиги. И мамин старший брат - он был санитаром, вынес с поля боя десятки человек, погиб в 1945 году".

Отцы, деды и братья

Василий Иванович Лаврентьев несет восемь портретов: пяти дедов и троих братьев. В войну погиб один, похоронен в братской могиле в Тверской области, а остальные вернулись героями, с орденами и медалями.

"Для мужчин нашей семьи война началась с финских сражений в 1939 году и закончилась в 1945 году в Берлине", - рассказал Лаврентьев.

Рядом стоящая женщина, Валентина Тимошенко, показывает благодарственный листок с надписью "Воину-освободителю 12 марта 1945 года". "Это моего отца, Федора Монахова, который всю войну прошел в пехоте, получил орден Красной Звезды, но никогда об этом не рассказывал", - сказала она.

Валентин Парамонов прошел с портретом отца Виктора Михайловича, выпускника Качинского училища летчиков, который воевал на фронте с 1943 года, сражался с врагом на истребителе. "Я тоже мечтал стать летчиком, как и отец", - признался Парамонов.

На портрете, который он пронес по Воронежу, его отец запечатлен молодым и красивым курсантом. "Я русский, и мне дорога Родина и все, кто погиб за нее в боях. Я просто не имею права в День Победы сидеть дома, я должен с отцом идти в "Бессмертным полку", - заметил собеседник.