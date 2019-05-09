В Уфе День Победы впервые отметили военным парадом

УФА, 9 мая. /ТАСС/. Праздник Победы в Уфе впервые прошел в четверг с участием военной техники времен Великой Отечественной войны и военнослужащих. Строем по главной улице города прошли более 1300 человек, сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Как отмечают День Победы в России.

Как отмечают День Победы в России. Онлайн

"9 мая на проспекте Октября в Уфе впервые за много лет состоялся беспрецедентный по масштабу праздничный парад с участием военной техники, военнослужащих воинских частей Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, курсантов и кадетов учебных заведений", - говорится в сообщении.

Главным украшением парада стала военная техника времен войны. "Механизированную колонну представили боевые машины времен Великой Отечественной. Это знаменитые танки Т-34, Т-70, Т-60, малый плавающий танк Т-38, грузовые автомобили с артиллерийскими орудиями - всего 16 единиц техники", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военная техника будет выставлена на площади перед городской администрацией весь день.

На трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, ветераны военной службы и правоохранительных органов.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 700 тыс. жителей Башкирии, свыше 300 тыс. погибли. В военные годы в Башкирии выпускали двигатели для боевых самолетов, сталь для танков и орудий, боеприпасы, топливо. Каждый третий танк и самолет на фронте заправлялись топливом, произведенным в регионе. За мужество и отвагу свыше 500 тыс. жителей республики награждены орденами и медалями, 278 стали Героями Советского Союза, 37 - полными кавалерами ордена Славы.