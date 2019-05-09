Церемония возложения венков прошла в парке освободителей Белграда

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков по случаю 74-й годовщины Победы прошла в четверг в парке освободителей Белграда. Об этом сообщило посольство России в Сербии.

"Посол России в Сербии Александр Чепурин принял участие в торжественном возложении венков к мемориалу Освободителей Белграда в честь 74-й годовщины Великой Победы. Почетными гостями мероприятия в этом году стали российские сенаторы Константин Косачев и Валерий Рязанский", - говорится в сообщении.

В возложении цветов также приняли участие представители иностранного дипкорпуса, военных атташатов, представители общественных организаций.

В Сербии находятся девять крупных мемориальных военных комплексов советским воинам - в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (совр. площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. В ходе послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сегодня здесь покоятся 1386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии.