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День Победы - 2019

Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском

Погодные условия не помешали жителям города его увидеть
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© Александр Петров/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Петропавловска-Камчатского в четверг смогли наблюдать праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Небольшой туман, который пришел в Петропавловск-Камчатский к вечеру, не смог испортить зрелище жителям города. Чтобы понаблюдать за фейерверком, который начался около 22:30 (13:30 мск), они разместились не только на главной площади города, но и на прилегающих к ней возвышенностях. Практически каждый залп люди приветствовался радостными криками.

Аналогичный салют в четверг увидят и жители Владивостока. По информации городских властей, в этом году его можно будет наблюдать в пяти разных точках города - на центральной площади, в поселке Подножье на острове Русском, в поселке Трудовом в пригороде, и еще на двух видовых площадках в самом Владивостоке. Салют начнется в 22:00 по местному времени (15:00 мск).

Теги
РоссияКамчатский крайДень Победы - 2019
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