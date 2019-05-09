Кадеты Кубани стали победителями Всероссийского молодежного сбора

СОЧИ, 9 мая. /ТАСС/. Команда Курганинского казачьего кадетского корпуса в составе десяти человек заняла первое место в XVI Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2019 - Наследники Победы", который проходил в Казани с 28 апреля по 9 мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

"В рамках сбора среди ребят состоялись соревнования по плаванию, стрельбе, силовому тестированию, фехтованию на штыках, метанию ножей, гиревому спорту, строевой и медицинской подготовке. Также команды приняли участие в исторической викторине, преодолении полосы препятствий, продемонстрировали марш-бросок. За свою победу кадеты награждены путевками в патриотический лагерь Бородино в Подмосковье", - сообщили в региональном ведомстве.

По итогам сбора кубанские кадеты и еще четыре команды представят Россию на международных соревнованиях военно-спортивных организаций и кадетских корпусов, которые пройдут в Узбекистане этой осенью.

XVI Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2019 - Наследники Победы" посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Мероприятие проходило под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и собрало более 600 участников из разных регионов России - всего 41 команда.