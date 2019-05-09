В Баку около 1 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. До 1 тыс. человек приняли участие в четверг в акции "Бессмертный полк" в столице Азербайджана, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Они прошли по улицам Баку до мемориального комплекса "Братские могилы" в Наримановском районе столицы, где похоронены почти 1,5 тыс. воинов, умерших от ран в бакинских госпиталях. В годы войны в Баку действовало более 60 военных госпиталей.

Участники шествия несли в руках портреты родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной, ныне живущих ветеранов, флаги. В колоннах вместе с ними шли депутаты Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, представители общественности. У мемориала состоялась памятная церемония, в которой приняли участие фронтовики, аккредитованные в республике послы стран СНГ.

Выступая на мероприятии, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что 9 Мая - особая дата, когда чтут память тех, кто готовил общую Победу, всех, кто воевал на фронтах, а также вносил свой вклад, самоотверженно работая в тылу. Он подчеркнул, что жители Азербайджана очень многое сделали для Победы и на передовой, и в тылу. Отметив, что все страны СНГ внесли свою лепту, посол сказал: "Наша дружба прошла испытание войной, и она будет продолжаться и впредь, укрепляя сотрудничество между нашими странами".

В День Победы почтили память и других героев войны. Цветы и венки были возложены к памятникам матросу Гафуру Мамедову, закрывшему своим телом от вражеской пули командира; партизану, участнику движения Сопротивления в бывшей Югославии Мехти Гусейнзаде; знаменитому советскому разведчику, уроженцу Баку Рихарду Зорге.

Землячество казаков Азербайджана устроило в честь Дня Победы пробег ретро-автомобилей по улицам Баку. В различных местах города в праздничный день проходят встречи с ветеранами. Во дворе Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана развернута полевая кухня, где любой желающий может попробовать фронтовой еды. Вечером в парках и на площадях азербайджанской столицы состоятся показательные выступления военных оркестров.

Из Азербайджана на фронт были призваны до 700 тыс. человек - каждый пятый житель республики. Более половины из них погибли в боях, 123 получили звание Героя Советского Союза. Азербайджан также внес огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим.