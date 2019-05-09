Ветераны проконтролируют возведение Ржевского мемориала в Тверской области

ТАСС, 9 мая. Ветераны и участники Великой Отечественной войны вместе с муниципальными властями в Тверской области будут контролировать ход строительства мемориала советскому солдату в Ржевском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Владимиром Мединским в ноябре 2018 года. Бронзовую фигуру солдата высотой 25 м возведут на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево Ржевского района. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры РФ и правительства региона.

"Девятого мая [губернатор Тверской области] Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в городе воинской славы Ржеве. Глава региона возложил цветы на мемориальном кладбище советских воинов в "Парке мира и примирения", поздравил ветеранов и пообщался с ними за чашкой чая. Губернатор предложил ветеранам вместе с руководством города и района следить за ходом строительства знакового объекта. Фронтовики поддержали инициативу", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона, сейчас обсуждается вопрос создания группы общественного контроля над реализацией проекта, пока участие ветеранов и фронтовиков, а при желании и других представителей общественности будет носить неформальный характер. "Строительство нового мемориала - ответственная задача для нас. Необходимо обеспечить выполнение всех работ на высоком уровне, а также комплексное развитие территории", - приводит пресс-служба слова Рудени.

В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Всего необходимо набрать 650 млн рублей, из этой суммы на данный момент, по информации пресс-службы, собрано более около 264 млн рублей. Деньги перечислили более 640 человек и различных организаций.

Возведение Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется, что летом 2019 года скульпторы завершат изготовление модели центральной фигуры мемориала в натуральную величину, отливка памятника из бронзы намечена на четвертый квартал 2019 года. Открытие мемориала намечено на 9 мая 2020 года.