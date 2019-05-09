Кузнецова: украинскую технику в Крыму можно использовать для патриотического воспитания

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Военная техника Украины, которая осталась в Крыму и Севастополе после 2014 года, может быть использована в работе по патриотическому воспитании детей, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Все будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом. Может быть, это вообще станет еще одним ресурсом тех воспитательных программ, о которых мы говорили (патриотических программ - прим. ТАСС)", - сказала Кузнецова корреспонденту ТАСС в ходе рабочей поездки в Севастополь.

Как сообщал 8 мая ТАСС источник в силовых структурах региона, оставшиеся после 2014 года на крымском аэродроме Бельбек украинские истребители МиГ-29 восстановить невозможно. По его словам, "они стоят со спущенными колесами", только четыре машины в свое время прошли ремонт на Львовском авиаремонтном заводе.

Он напомнил, что машины этого типа (12 МиГ-29 и шесть МиГ-29УБ) достались Украине после распада СССР. Ранее они входили в состав второй эскадрильи 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации ВМФ СССР. После 1992 года они практически не использовались.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу.