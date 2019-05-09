В Финляндии почтили память советских солдат, павших в ходе Второй мировой войны

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /ТАСС/. Церемония памяти советских солдат, погибших в Финляндии в годы Второй мировой войны, состоялась в День Победы в городе Ханко. Дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана, представители Общества "Финляндия - Россия" и российские соотечественники возложили к гранитным могильным плитам расположенного здесь воинского мемориала венки и цветы.

В городе захоронены участники героической обороны советской военно-морской базы Ханко в июне-декабре 1941 года. Защитники Ханко, 164 дня противостоявшие врагу, сорвали планы гитлеровцев по прорыву флота в Финский залив. Всего там похоронены 453 защитника гарнизона.

"Сегодня мы отмечаем великий День Победы, который одновременно является и великим днем скорби по тем, кто не вернулся с войны. Мы собрались у мемориала города Ханко, чтобы отдать дань уважения покоящимся здесь солдатам и офицерам. И в их лице отдать дань памяти миллионам невернувшихся с войны", - подчеркнул, выступая на мероприятии, посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Он подчеркнул, что особенно сейчас, когда в мире сложилась непростая международная обстановка, необходимо осознавать, насколько мир хрупок и что для его сохранения все должны слышать и уважать друг друга.

Кузнецов поздравил присутствующих с праздником Победы. "Если у кого-нибудь остались дома ветераны войны, прошу от всех нас передать им слова благодарности, глубокое уважение, пожелания здоровья и долгих лет жизни", - заключил он.

Российские соотечественники также провели у мемориала акцию "Бессмертный полк". На четверг намечено еще одно шествие "Бессмертного полка", оно начнется во второй половине дня в одном из центральных районов Хельсинки - с площади Хаканиеми.