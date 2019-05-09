В строю "Бессмертного полка" в Севастополе впервые пронесли портреты детей-героев войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Портреты детей-героев Великой Отечественной войны, которые погибли, защищая Родину, пронесли в День Победы по улицам Севастополя, передает корреспондент ТАСС.
По данным городского правительства, всего в этом году в колонне "Бессмертного полка" прошли около 55 тыс. человек - это рекорд для города-героя Севастополя. В голове колонны шли офицеры-ветераны, потомки кадровых военных, служивших на Черноморском флоте. Также с портретами шли действующие военные и отставники, священнослужители и следователи, казаки и волонтеры.
Севастопольские пионеры
В этом году в колонне шли активисты из Детского общественного совета Севастополя и детский омбудсмен Анна Кузнецова, они несли портреты детей-героев, погибших во время войны. В аппарате омбудсмена ТАСС уточнили, что акция прошла впервые в России.
"Эти ребята погибли в юном возрасте, и некому сейчас пройти в "Бессмертном полку" с их фотографиями", - пояснила ТАСС Кузнецова. Омбудсмен несла портрет севастопольского пионера Валеры Волкова, который был бойцом разведотряда и погиб во время обороны города.
"Он выпускал листки - "окопные вести" - про свой отряд, был участником боев. Когда он погиб, то с его пионерским галстуком шли в бой его товарищи, кто остался в живых. Это тоже прототип "Бессмертного полка" - они ходили с этим галстуком, повязав его как флаг", - добавила детский омбудсмен.
Среди портретов, которые несли активисты, была фотография Вилора Чекмака - 15-летнего жителя Севастополя, который во время обороны города служил в разведке и погиб в бою с фашистами в ноябре 1941 года, подпольщицы Зинаиды Портновой, одного из наиболее результативных снайперов Василия Курки, партизана Марата Казея и других.
Кузнецова встретилась с юнармейцами, кадетами и ребятами из Международного детского центра "Артек", которые участвовали в параде Победы в Севастополе.
"Кто-то из вас станет защитником Родины, кто-то учителями или врачами, кто-то посвятит себя творчеству, искусству. Пусть ваши мечты сбываются. Для этого у вас есть главное - мирное небо. И спасибо за это нашим ветеранам, всем, кто героически сражался за свободу и независимость нашей страны", - отметила она.
Тысячи однополчан
Колонна "Бессмертного полка" двигалась по центральному городскому кольцу Севастополя около часа. Впервые в акции принял участие замгубернатора Илья Пономарев, который пронес портрет деда-фронтовика Алексея Решетникова.
"Он прошел войну с первого до последнего дня: служил в погранотряде в районе Брестской крепости, был ранен, после ранения вернулся в строевые части и всю войну прошел в составе роты военным шофером, а победу встретил в Берлине. ["Бессмертный полк"] дает чувство единения со всеми людьми, делает наш народ единым, дает ощущение, что люди, которые обеспечили для нас мирную жизнь, - они всегда с нами", - отметил Пономарев.
Многие севастопольцы пришли семьями. К примеру, школьник Артем пронес портрет прадеда-водолаза, его родители шли следом.
"Мичман Боровик Алексей Александрович - мой прадедушка. Он был призван в конце войны и был экспериментальным водолазом-глубоководником", - рассказал мальчик. Родственники знают, что Боровик испытывал новое оборудование для глубоководных погружений, участвовал в поднятии со дна Севастопольской бухты кораблей, затопленных в годы войны. Алексею Александровичу сейчас 92 года, и сам прийти на парад из-за состояния здоровья он не смог - договорились, что портрет пронесут родные.
Участник шествия Алексей, как его деды и прадеды, выбрал карьеру военного. Он родом из Курской области, и в семье хранят память о прадеде - старшем сержанте Алексее Ключенко, который был командиром танка Т-34 и прошел всю войну. "Я служу в Севастополе пятый год, и пятый год мы приходим на парад", - отметил офицер.
Отец Александр - настоятель храма на Корабельной стороне Севастополя, его дед Михаил Могильный служил в морской авиации и участвовал непосредственно в обороне Севастополя в 1941-1942 годах, потом помогал эвакуировать авиачасти из города. Говоря об акции, он отметил, что она значима для всех россиян вне зависимости от их вероисповеданий. "Не все помнят, но День Победы в 1945 году состоялся именно в день Пасхи Христовой", - добавил священник.
Концерт в Херсонесе и салют
На Приморском бульваре - рядом с тем местом, где проходили парад и "Бессмертный полк", организована выставка фотографий с историями людей, защищавших и освобождавших город. Здесь в том числе есть раздел, посвященный специальному корреспонденту ТАСС в Севастополе Александру Хамадану (Файнгару).
Празднование Дня Победы в городе продлится до позднего вечера. После дневных мероприятий в античном театре Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" состоится музыкальный вечер. Вечером в Севастополе запланированы праздничный фейерверк и салют. Традиционно огненные цветы появятся в небе над главной бухтой города - Севастопольской.
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя их значительные силы. Оккупация города длилась почти два года.
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.