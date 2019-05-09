В строю "Бессмертного полка" в Севастополе впервые пронесли портреты детей-героев войны

По данным городского правительства, всего в этом году в колонне "Бессмертного полка" прошли около 55 тыс. человек - это рекорд для города-героя Севастополя. В голове колонны шли офицеры-ветераны, потомки кадровых военных, служивших на Черноморском флоте. Также с портретами шли действующие военные и отставники, священнослужители и следователи, казаки и волонтеры.

Севастопольские пионеры

В этом году в колонне шли активисты из Детского общественного совета Севастополя и детский омбудсмен Анна Кузнецова, они несли портреты детей-героев, погибших во время войны. В аппарате омбудсмена ТАСС уточнили, что акция прошла впервые в России.

"Эти ребята погибли в юном возрасте, и некому сейчас пройти в "Бессмертном полку" с их фотографиями", - пояснила ТАСС Кузнецова. Омбудсмен несла портрет севастопольского пионера Валеры Волкова, который был бойцом разведотряда и погиб во время обороны города.

"Он выпускал листки - "окопные вести" - про свой отряд, был участником боев. Когда он погиб, то с его пионерским галстуком шли в бой его товарищи, кто остался в живых. Это тоже прототип "Бессмертного полка" - они ходили с этим галстуком, повязав его как флаг", - добавила детский омбудсмен.

Среди портретов, которые несли активисты, была фотография Вилора Чекмака - 15-летнего жителя Севастополя, который во время обороны города служил в разведке и погиб в бою с фашистами в ноябре 1941 года, подпольщицы Зинаиды Портновой, одного из наиболее результативных снайперов Василия Курки, партизана Марата Казея и других.

Кузнецова встретилась с юнармейцами, кадетами и ребятами из Международного детского центра "Артек", которые участвовали в параде Победы в Севастополе.

"Кто-то из вас станет защитником Родины, кто-то учителями или врачами, кто-то посвятит себя творчеству, искусству. Пусть ваши мечты сбываются. Для этого у вас есть главное - мирное небо. И спасибо за это нашим ветеранам, всем, кто героически сражался за свободу и независимость нашей страны", - отметила она.

Тысячи однополчан

Колонна "Бессмертного полка" двигалась по центральному городскому кольцу Севастополя около часа. Впервые в акции принял участие замгубернатора Илья Пономарев, который пронес портрет деда-фронтовика Алексея Решетникова.

"Он прошел войну с первого до последнего дня: служил в погранотряде в районе Брестской крепости, был ранен, после ранения вернулся в строевые части и всю войну прошел в составе роты военным шофером, а победу встретил в Берлине. ["Бессмертный полк"] дает чувство единения со всеми людьми, делает наш народ единым, дает ощущение, что люди, которые обеспечили для нас мирную жизнь, - они всегда с нами", - отметил Пономарев.