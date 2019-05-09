На Пискаревском кладбище установят плиту в честь защищавших Ленинград жителей Литвы

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Общественники Литвы откроют на Алее Славы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге мемориальную плиту в честь жителей страны, участвовавших в Великой Отечественной войне в обороне Ленинграда. Об этом на возложении в честь 74-й годовщины Победы венков и цветов к мемориалу на Антакальнисском кладбище Вильнюса заявил руководитель поисковиков - литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" - Виктор Орлов.

"В ближайшее время мы сделаем необходимые представления", - сказал он. Руководитель ассоциации передал ветеранам и всем людям доброй воли поздравления с праздником Победы от временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Орлов встречался с ним в конце апреля на международном форуме в Санкт-Петербурге "Победа, добытая единством" и получил предложение об установлении на Алее Славы Пискаревского кладбища мемориальной плиты в честь жителей балтийской республики, которые ратным трудом и работой в тылу участвовали в обороне Ленинграда.

Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в четверг повсюду в Литве, где находятся захоронения советских солдат. В литовской земле покоятся более 80 тыс. советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.