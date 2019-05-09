В Камбодже прошла акция "Бессмертный полк"

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Международная акция "Бессмертный полк" прошла в четверг в столице Камбоджи по случаю 74-й годовщины Победы. Об этом сообщили ТАСС в российской дипломатической миссии в Пномпене.

В шествии, которое организуется в Камбодже третий год подряд, приняли участие более 200 человек. Среди них были соотечественники, живущие и работающие в этой стране, сотрудники российского посольства, а также многие камбоджийцы, получившие образование в Советском Союзе и России. Впервые к акции присоединились представители руководства министерств иностранных дел, обороны, культуры и аппарата правительства Камбоджи.

"Сегодня трудно переоценить значимость благородной акции "Бессмертный полк", связывающей в единую нить поколения фронтовиков и наших дней, позволяющей нам ощутить свою причастность к великому подвигу советского народа", - отметил, выступая перед собравшимися, посол России в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков. По его инициативе, на территории посольства был установлен постамент погибшим воинам и заложена капсула с обращением, адресованным потомкам в 2045 году по случаю 100-летия Победы.

Специально ко Дню Победы учащиеся и педагогический коллектив школы при посольстве РФ в Камбодже подготовили торжественный концерт "Дороги войны - дороги Победы", на котором были исполнены песни и танцы военных лет.

В среду в Пномпене также была проведена ставшая традиционной приуроченная к Дню Победы акция "Посади дерево за того парня". "Уже пятый год подряд накануне 9 мая ученики российской школы высаживают саженцы в память о воинах, погибших на полях сражений в 1941-1945 годах. К каждому деревцу привязывается георгиевская ленточка как символ уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и в знак благодарности людям, отдавшим свои жизни во имя спасения человечества от фашизма", - рассказали в посольстве.