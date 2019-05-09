Участник штурма Берлина открыл на велосипеде шествие "Бессмертного полка" в Адыгее

МАЙКОП, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в Майкопе 9 мая открыл участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Денисович Жуков, которому недавно исполнилось 95 лет. Он ехал во главе колонны на спортивном велосипеде, передает корреспондент ТАСС.

Представитель поколения победителей на спортивном велосипеде в окружении юных спортсменов Адыгейской республиканской школы олимпийского резерва по велоспорту и молодежи проехал впереди колонны "Бессмертного полка" с портретом своей однополчанки и легендарной землячки Лели Богузоковой - первой девушки-адыгейки, ставшей на фронте стрелком-радистом штурмовика Ил-2. По словам президента Федерации велоспорта Адыгеи Анатолия Лелюка, несмотря на свой почтенный возраст, участник войны ежедневно совершает велосипедные прогулки на 20 км, поэтому для него сегодняшняя миссия - особая радость в день, который он считает самым святым и значимым праздником.

"Моя однополчанка, героическая дочь Адыгеи Леля Богузокова была воздушным стрелком, а я - авиационным механиком и комсоргом эскадрильи "Погроменский колхозник". С ее портретом и на велосипеде я ежегодно участвую в торжественном шествии. "Никто не забыт и ничто не забыто" - вот девиз этого праздника. Каждый из нас должен свято хранить память о своих героях-однополчанах, о всех, кто встал на защиту Отечества", - сказал Жуков ТАСС.

Уроженец Майкопа Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года и прошел ее авиационным механиком 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина. Награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги".

Патриотическая акция "Бессмертный полк" объединила в Майкопе порядка 35 тыс. человек, которые с портретами своих родных прошли по центральным улицам до парка культуры и отдыха, где была организована традиционная полевая кухня и тематическая программа с участием творческих коллективов.

В целом в республике акция объединила более 52 тыс. человек. В честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в Адыгее впервые за много лет также организовали торжественный марш, который прошел перед домом правительства республики. В состав пешей колонны вошли военнослужащие Майкопского гарнизона, сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии и МЧС, а также юнармейцы.

Адыгея в годы войны

Оккупация Адыгеи длилась чуть больше полугода - с августа 1942 по февраль 1943 года, освобождение территории региона от фашистов осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения региона.

В годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли. Практически все они были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Сейчас в республике проживают 156 фронтовиков.