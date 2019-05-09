Россияне и граждане стран СНГ почтили память советских воинов в Базеле

БАЗЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Граждане России и других республик СНГ, живущие и работающие в Швейцарии, возложили в четверг венки и цветы к монументу советским воинам на кладбище Хёрнли в Базеле. Впервые на традиционной ежегодной торжественной церемонии, посвященной Дню Победы, присутствовали военнослужащие швейцарской армии, они выставили у мемориала почетный караул в полной военной экипировке.

В возложении венков приняли участие сотрудники посольства России в Швейцарии, постоянного представительства при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, генерального консульства РФ, дипломаты государств СНГ. У памятника состоялась акция "Бессмертный полк".

"Это наш общий праздник. Свой вклад в победу над фашизмом внесли все народы бывшего Советского Союза", - сказал, выступая на мемориальной церемонии, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "Эхо войны докатилось и до Швейцарии, - отметил он. - Она сохраняла нейтралитет, поэтому многие бежавшие из фашистского рабства и концлагерей пытались найти здесь убежище. Но война - суровая вещь, и, по нашим данным, десятки людей скончались здесь от болезней. Многие из тех, кому удалось добраться до Швейцарии, с помощью коммунистов уходили в партизанские отряды в Италию и Францию". "Поиски тех, кто погребен на швейцарской земле, продолжаются. Возможно, на этом обелиске будут еще отражены новые имена", - сказал посол.

"Не случайно, что год от года все больше становится тех, кто приходит на это кладбище, чтобы отдать дань памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы жили на этой земле, - сказал Гармонин в интервью ТАСС. - В Швейцарии сегодня рабочий день, и погода сейчас не самая благоприятная, тем не менее сегодня здесь, по-моему, даже больше участников нашей встречи, чем в прошлом году. Особенно радует, что семьи приходят с детьми, и дети узнают подлинную правду истории, поскольку попытки сфальсифицировать историю не прекращаются. Наша задача - донести до последующих поколений всю правду о Великой Отечественной войне".

Отметив, что швейцарские военные впервые присутствуют на церемонии на кладбище Хёрнли, Гармонин поблагодарил Министерство обороны Швейцарии "за то, что швейцарские военные отдают дань уважения павшим в войне". "Это действительно символ того, что эта Победа признается всеми в мире", - констатировал он.

Выступившая на торжественной церемонии координатор "Бессмертного полка" в Швейцарии Светлана Конев отметила: "Девятое мая - это крепкая нить, которая всех нас связывает". "Сейчас мы с вами в Швейцарии, кто-то уже по паспорту швейцарец, но все мы - дети Советского Союза и наследники этой большой Победы, - сказала она. - Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы пришли сюда и присоединились к этой мемориальной церемонии".

Памятник в Базеле

Соблюдавшая нейтралитет Швейцария не участвовала во Второй мировой войне, но на ее территории есть могила советских воинов. На кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны фамилии только двоих из них. Это Григорий Титов и Иван Сумачев.

Помимо их имен на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или скончались от ран в разных городах Швейцарии. Их могилы не сохранились, но память о них жива.