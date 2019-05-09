Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

"С отцом участвую в шествии, несу портрет своего прадеда Магомаева Ахъяда. Воевал на Северном Кавказе, в Белоруссии, в Польше и Германии. Участвовал в штурме Берлина. Нахожусь в этой колонне, потому что горжусь подвигом своего прадеда, его мужеством и тем, что являюсь его правнуком", - рассказал ТАСС 12-летний Амир Магомаев.

Колонны начали формироваться почти за два часа до начала шествия на проспекте имени Владимира Путина - в 11:00 мск, передает корреспондент ТАСС. Люди с портретами родных, знакомых и просто земляков шли по центральным проспектам с семьями и друзьями.

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с представителями духовенства, руководством правоохранительных органов, спикером парламента республики и депутатами Госдумы возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны в день Победы собрались более 15 тыс. человек.

В годы войны многие молодые чеченцы уходили добровольцами на фронт, приписывая себе лишние года, как прадед 11-летней Лины Хатуевой Абдулла Хатуев. "Он сразу попал под Сталинград, где мужественно сражался. Был красноармейцем замкового оружия батареи артиллерийско-минометного полка, прямой наводкой уничтожил 30 вражеских солдат. Служил в разведке", - рассказывает девочка.

Студенту Чеченского государственного университета Магомеду Терхоеву доверили нести портрет одного из самых результативных пулеметчиков Великой Отечественной войны Ханпаши Нурадилова. Он уничтожил более 920 немецких солдат, семь пулеметных расчетов и взял в плен 12 солдат противника. Четырежды представлялся к званию Героя Советского Союза.

"Для меня большая честь нести портрет такого человека. Ханпаши Нурадилов для всех нас - пример настоящего патриота, а эта акция - возможность отдать дань уважения тем, кто погиб за наше светлое настоящее", - отметил Магомед.

Последние герои

Каждый год растет количество людей, участвующих в "Бессмертном полку", вместе с тем уменьшается число участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в республике осталось лишь 14 ветеранов, в их числе Кларинтина Соловьева, которая встретила конец войны на грозненском военном заводе по производству сухого бензина для фронта.

"Начало войны встречали в окопах, бомбили, когда пытались прорваться через Кавказский хребет. А победу праздновали уже на заводе, плясали. Нас ветеранов осталось мало, и мы счастливы, что за нами так ухаживают, уважают нас", - сказала она.

Ее супруг готовил летный состав для фронта в Омске и Ульяновске. За время войны обучил 50 летчиков-бомбардировщиков. "Мне тогда 20 лет было. После окончания войны познакомился с супругой, ради нее переехал в Грозный. И вот который год вместе отмечаем наш общий день Победы", - поделился Виктор Соловьев.

Город воинской славы

"Бессмертному полку" предшествовал парад на площади имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В нем приняли участие около 2,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Было задействовано 113 единиц техники, в том числе семь вездеходов "Чаборз" чеченского производства. Принимал парад Рамзан Кадыров.

"Мы с огромной гордостью говорим о бесценном вкладе чеченского народа в великую Победу. Тысячи жителей Чечни добровольно ушли на войну, они показали невиданную доблесть на фронтах Великой Отечественной войны. Навечно останутся в народной памяти имена Героев Советского Союза Мовлида Висаитова, первым вышедшего к берегам Эльбы, Ханпаши Нурадилова, уничтожившего почти 1 тыс. фашистов, и много тысяч других", - сказал Кадыров.

Грозный с 6 апреля 2015 года указом президента России был удостоен звания города воинской славы.

За участие в обороне Грозного в 1941-1942 годах и ратные дела на подступах к нему более 80 тыс. жителей города были награждены медалями "За оборону Кавказа".