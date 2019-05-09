Путин сожалеет, что погода не позволила провести воздушную часть парада

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу отмены воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей. Глава государства также назвал парад Победы "прекрасным".

Как отмечают День Победы в России.

Как отмечают День Победы в России. Онлайн

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" в четверг. По его словам, погодные условия предоставляли летчикам только 150 м хорошей видимости из необходимых 400.

"В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего", - добавил российский президент.

"А парад в целом, по-моему, прекрасный", - заключил он.