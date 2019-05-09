Президент Чехии поздравил россиян с Днем Победы

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан отпраздновал в четверг День Победы на торжественном приеме в посольстве России в Чехии. Вместе с главой государства поздравить россиян в дипломатическое представительство пришли спикер национального парламента, руководители министерств и ведомств, главы политических партий и общественных организаций, экс-президент республики Вацлав Клаус, ветераны, общественные активисты и аккредитованные в Праге послы зарубежных стран и члены дипломатического корпуса. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

"Я приехал сюда [в посольство РФ], чтобы глубоко поклониться памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии, - подчеркнул Земан. - Кто забывает прошлое, тот осужден, чтобы вновь его пережить. Нацистская Германия была основана на принципе расовой ненависти, на принципе уничтожения так называемых неполноценных рас - евреев, продолжая славянами и так далее". Чешский лидер также предупредил об опасности попыток переписать историю Второй мировой войны, придать забвению ее уроки и обелить деяния военных преступников.

"Ненависть [в другой ее форме] осталась. Ныне она проявляется как религиозная нетерпимость. Нам нужно бороться с исламским терроризмом. С этой угрозой, сопоставимой как когда-то была нацистская угроза, необходимо бороться. Это и есть [та страшная] история, которая может повториться. Если мы не сможем остановить исламский терроризм, то жертв может быть столько, сколько потребовалось для победы над гитлеровской Германией", - отметил Земан.

Он указал, что исламисты располагают базами во многих странах. "Нам удалось победить "Исламское государство" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке, но этого недостаточно. Опорным пунктом [исламистов] становится Афганистан. Там может возникнуть новый центр международного терроризма", - сказал чешский лидер.