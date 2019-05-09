Маршрут акции "Бессмертный полк" в Уфе увеличили почти вдвое из-за числа участников

УФА, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Уфе почти вдвое увеличили маршрут шествия, чтобы все желающие смогли присоединиться к акции. Общее число участников составило 112 тыс. человек, сообщил в четверг ТАСС руководитель штаба акции в Башкирии Вадим Курилов.

Акция "Бессмертный полк" в Башкирии в этом году впервые началась после общереспубликанской минуты молчания в 11:00 по местному времени. Сразу после этого тысячи людей начали шествие. Традиционно для него отводится главная улица Уфы - проспект Октября. На этот раз организаторам пришлось увеличить место для сбора участников акции, дополнительно было перекрыто еще 2 км проспекта. "Удлинили маршрут движения по просьбе участников акции, добавили 2 км, общая протяженность маршрута "Бессмертного полка" составила почти 5 км", - рассказал Курилов.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, "вместе с многочисленными зрителями в мероприятии приняли участие 112 тыс. человек". Сбор на акцию объявлили на 10:00 по местному времени (08:00 мск). Накануне региональное ГУ МЧС предупредило об аномальной жаре с 9 по 13 мая, но это утро выдалось теплым, а не жарким - ночью прошел дождь. Люди в праздничном настроении шли с портретами воинов Победы, временами выкрикивая "Ура!", было немало семей с детьми. "Эта акция для наших внуков, для наших детей, чтобы они не забывали историю, знали цену героической Победы советского народа над фашизмом", - сказал ТАСС участник акции Мурсалим Гареев.

Шествие "Бессмертного полка" сопровождала тематическая музыка - еще одно нововведение этого года. Было задействовано 20 автомобилей со звукоусиливающей аппаратурой на протяжении всего пути следования участников акции. Масштаб праздника оценили иностранные студенты, прогуливающиеся по проспекту Октября в этот час. "У нас в Замбии Дня Победы нет, про 9 мая узнали в России. Мы видим, что для россиян это особенный день, война унесла много жизней, но их помнят", - отметил уфимский студент из Африки Ривсон Каниини.

На площади Ленина "Бессмертный полк" встречали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Участники акции дружно приветствовали их. "По проспекту Октября течет бессмертная река", - произнес ведущий праздника со сцены. Шествие продлилось около полутора часов, в его рядах также был врио главы Башкирии Радий Хабиров, который нес портрет своего деда. "Бессмертный полк" - это та малость, которую мы можем сделать для наших предков, дедов, победивших в этой войне. Их души шагают сейчас с нами. Мы идем в строю вместе с ними. В этом и есть смысл акции", - цитирует Хабирова пресс-служба главы республики.

Утром 9 мая в Уфе состоялся парад Победы, строем по проспекту Октября прошли более 1,3 тыс. военнослужащих и боевая техника, это знаменитые танки Т-34, Т-70, Т-60, грузовики с орудиями. Праздничный день продолжится концертом и массовыми спортивными мероприятиями, а в 22:00 по местному времени (20:00 мск) на площади Ленина будет запущен салют.

Вклад Башкирии в Победу

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 700 тыс. жителей Башкирии, свыше 300 тыс. погибли. В военные годы в Башкирии выпускали двигатели для боевых самолетов, сталь для танков и орудий, боеприпасы, топливо. Каждый третий танк и самолет на фронте заправлялись топливом, произведенным в регионе. За мужество и отвагу свыше 500 тыс. жителей республики награждены орденами и медалями, 278 человек стали Героями Советского Союза, 37 - полными кавалерами ордена Славы.