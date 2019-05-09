Путин: ни у кого не получится разрушить связь с победителями Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ни у кого не получится стереть память о победителях Великой Отечественной войны. Также глава государства выразил уверенность в долголетии традиции проводить шествие "Бессмертного полка".

"Это происходит, и, я уверен, будет происходить очень долго, если не постоянно", - сказал Путин о проведении акции "Бессмертный полк" в эфире телеканала "Россия-1" в четверг. Он подчеркнул, что память о войне, коснувшейся каждой семьи в стране, будет жить всегда.

"Это огромный триумф нашего народа, и помнить об этом триумфе, чувствовать свою неразрывную связь с теми, кто победил в этой войне, это дорогого стоит. Это то, что мы из себя, даже если захотим, никогда не сможем вытравить. Даже в тех странах, где пытаются это сделать, я уверен, это никогда не получится", - сказал российский президент.

"Это душа народа, она всегда будет с нами", - заключил Путин.