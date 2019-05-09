В Вене байкеры приняли участие в возложении венков в честь Дня Победы

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в четверг в Австрии с возложения венков и цветов к могилам советских солдат на Центральном мемориальном кладбище и к монументу советским воинам-освободителям в центре Вены, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии в память об освободителях на площади Шварценбергплац приняли участие несколько сотен жителей города, российских соотечественников, школьников, ветеранов войны, дипломатов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также группа из более двух десятков белорусских байкеров.

Вместе с сотрудниками дипломатических представительств и военного атташата стран СНГ память героев Великой Отечественной войны почтили представители Китая и Сербии. Австрийское правительство на возложении венков представила статс-секретарь министерства внутренних дел Каролине Эдтштадлер, которая возложила венок от властей республики.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы - архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интизарьян.

Памятник был открыт в 1945 году и представляет собой двенадцатиметровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке герой держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.

Фигура солдата установлена на двадцатиметровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года. За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.