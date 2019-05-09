Каждый пятый житель Южной Осетии принял участие в акции "Бессмертный полк"

ЦХИНВАЛ, 9 мая. /ТАСС/. День Победы в Южной Осетии отмечают рекордным многотысячным шествием "Бессмертный полк", военным парадом с участием югоосетинских и российских военнослужащих, а также концертами и народными гуляньями, передает корреспондент ТАСС. В строю "Бессмертного полка" в Цхинвале прошли около 10 тыс. человек - практически каждый пятый житель республики.

Во время Великой Отечественной войны из Южной Осетии ушли на фронт 23 тыс. 736 человек, 11,7 тыс. из них погибли, а более 7 тыс. пропали без вести. В республике сейчас живут 14 ветеранов.

"День Победы - это память о величайшем торжестве и радости, пережитых 9 мая 1945 года и оплаченных десятками миллионов жизней наших сограждан. Во веки веков эта священная память будет жить в сердцах всех поколений народа, одержавшего победу в самой кровопролитной, самой страшной войне в истории человечества. Страшно представить, каким путем могло пойти развитие мировой истории, если бы врагу удалось провести в жизнь свои нацистские идеи", - сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на военном параде, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

По Театральной площади Цхинвала парадным маршем прошли свыше 900 югоосетинских и российских военнослужащих - знаменные группы и парадные расчеты Минобороны Южной Осетии, Пограничной службы Комитета госбезопасности, МВД, МЧС, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны РФ. В составе механизированной военной колонны на главной площади столицы республики прошло более 30 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", бронетранспортеры БТР 82А, гаубицы и другие. А учащиеся Кадетской школы Южной Осетии пронесли десятиметровую копию знамени Победы.

По словам президента, в новейшее время народу Южной Осетии пришлось пройти через еще одну войну в 2008 году, и на помощь силам югоосетинской обороны пришла российская армия. "Сегодня в едином парадном строю на центральной площади Цхинвала стоят воины Южной Осетии и России, достойные наследники победителей, и мы уверены, что любой агрессии будет дан достойный отпор, а наше единое с Россией будущее будет мирным и счастливым", - отметил он.

Рекордное шествие "Бессмертного полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов, а годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах.

Впервые в Южной Осетии вслед за парадом Победы на главной площади Цхинвала в акции "Бессмертный полк" прошли более 10 тыс. человек, в прошлом году в шествии приняли участие порядка 6 тыс. человек. В рядах многотысячной колонны прошел и президент республики Анатолий Бибилов с фотографией своего дяди, ветерана Великой Отечественной войны Сулико Бибилова, а также бывший президент республики Леонид Тибилов с внуком Олегом, который нес фотографию прадеда Харитона Тибилова.

"Это рекордное для Южной Осетии количество участников акции, одних только фотографий участников Великой Отечественной войны в этом году штабом "Бессмертного пока" участникам шествия было выдано 7,5 тыс., свыше тысячи табличек пронесли с именами без вести пропавших на фронтах войны, и еще около тысячи - с именами тех без вести пропавших, кого удалось найти благодаря работе волонтеров "Бессмертного полка", - рассказала ТАСС министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева, которая также возглавляет штаб по подготовке акции.

Помимо этого, по словам Зассеевой, в этом году вслед за "Бессмертным полком" пронесли свыше 1,5 тыс. фотографий в "Живом полку наследников Победы" - это фотографии югоосетинских и российских солдат, миротворцев и мирных жителей, погибших во время грузинской агрессии с 1989 по 2008 год. "К сожалению, у нас нет фотографий всех ребят, которые погибли во время грузинской агрессии, но мы работаем над этим", - пояснила министр.

В республике продолжаются народные гулянья, с исполнением артистами творческих коллективов песен фронтовых лет, национальными осетинскими и русскими танцами и играми. Ранее акция памяти прошла на Аллее славы: гирлянду славы возложили к Вечному огню, а цветы - к обелискам героев. В Пионерском парке Цхинвала российские солдаты, дислоцированные в Южной Осетии, развернули полевую кухню и угощали всех желающих солдатской кашей. А уже вечером на Театральной площади столицы Южной Осетии пройдет большой праздничный концерт и фейерверк.