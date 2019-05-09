В акции "Бессмертный полк" в Малайзии и Индонезии приняли участие около 600 человек

СИНГАПУР, 9 мая. /ТАСС/. Около 600 человек приняли участие в акциях "Бессмертный полк", прошедших в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в столицах Индонезии и Малайзии. Об этом в четверг ТАСС сообщили в российских диппредставительствах двух стран.

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"В шествии, которое прошло по улицам малайзийской столицы и завершилось на территории Российского центра науки и культуры, приняли участие около 300 человек, в том числе послы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - рассказал корреспонденту ТАСС по телефону представитель российского посольства в Куала-Лумпуре Максим Сальников.

Собравшиеся возложили венки к монументу погибшим в годы Второй мировой войны. Позже состоялся праздничный концерт, подготовленный учащимися посольской школы. Как отметил перед началом торжественных мероприятий посол РФ в Малайзии, День Победы - это "общий праздник народов-победителей в Великой отечественной войне". "Несмотря на попытки наших недругов разъединить нас, этот праздник всегда будет напоминать нам о том, что мы едины", - подчеркнул он.

В индонезийской столице акция "Бессмертный полк" проходила уже четвертый раз. В беседе с ТАСС представитель посольства в Джакарте Денис Тетюшин уточнил, что в шествии приняли участие порядка 300 человек. "По традиции, участники собрались на территории Российского центра науки и культуры, поскольку в Индонезии запрещена любая символика, связанная с коммунизмом", - рассказал дипломат.

В свою очередь организаторы мероприятия отметили, что "уникальность "Бессмертного полка" в Индонезии заключается также и в том, что акция проходит в столице страны с наиболее многочисленным мусульманским населением в мире".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".