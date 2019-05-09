Мэр Москвы пронес портрет своего дяди-фронтовика в "Бессмертном полку" на Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День Победы принял участие в шествии "Бессмертного полка" по Красной площади, неся портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина. В семье его деда Федора Собянина было пятеро сыновей, четверо из которых сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший из них, Семен - он помогал в тылу.

Иван Федорович Собянин прошел войну в звании рядового пехотинца, но впоследствии был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Филипп Федорович дошел до Праги и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Герасим Федорович погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом и Вязьмой. Петр Федорович погиб в 1943 году под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для воронежского фронта боев против танковых дивизий.

Ранее мэр Москвы поздравил жителей столицы и ветеранов с Днем Победы. "Семьдесят четыре года отделяют нас от незабываемого мая 1945 года. С тех давних пор выросли три поколения, и уже правнуки фронтовиков ведут в школу своих детей. Хотя время неумолимо, вы - победители в Великой Отечественной войне - и сегодня среди нас. Тогда вам было всего 18-20, сейчас - уже за 90", - говорится в поздравлении.

Он отметил, что ветераны, несмотря на физические недуги, "не стареют душой и по-прежнему в строю". "У каждого поколения своя судьба. На вашу долю выпали самые страшные испытания. Как нам, никогда не видевшим войны, понять, что пережили вы? Как осмыслить масштаб ваших свершений? Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам, и которую мы теперь передаем своим потомкам", - отметил Сергей Собянин.