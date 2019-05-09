В Словении прошла церемония памяти красноармейцев, погибших при освобождении страны

МУРСКА-СОБОТА /Словения/, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Церемония памяти красноармейцев и югославских партизан, погибших в ходе Второй мировой войны прошла при участии посольства России в городе Мурска-Собота. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, собравшиеся на площади Победы местные жители, российские дипломаты, члены делегации Московского совета ветеранов, сотрудники мэрии, а также проживающие в Словении соотечественники возложили венки и цветы к мемориалу павшим воинам.

"Сердечно благодарю руководство Словении, городские власти, ветеранские объединения и всех словенцев за заботливое отношение к светлой памяти наших солдат, погибших на вашей земле, - отметил в своем приветственном слове российский посол Доку Завгаев. - Также хотел бы выразить благодарность за тесное сотрудничество в области сохранения исторической правды [о войне]".

Затем собравшиеся переместились к мемориалу на городском кладбище, где находится братская могила 516 красноармейцев, погибших в боях за Мурску-Соботу в марте-апреле 1945 года. У монумента советским бойцам был выставлен почетный караул из вооруженных бойцов словенской армии. Россияне и местные жители, пришедшие почтить память павших, оставили красные гвоздики у памятника героям войны.

В ходе Второй мировой войны королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. Однако вскоре в крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году силами Красной Армии и югославских партизан.