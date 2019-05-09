День Победы в Калининграде отметили парадом и реконструкцией боев

КАЛИНИНГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Военным парадом, шествием "Бессмертного полка" и реконструкцией штурма форта оборонительного кольца Кенигсберга в апреле 1945 года отметили в Калининграде 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Местные жители начали собираться в центре города ранним утром. На Площади Победы установили трибуну, с которой ветераны войны наблюдали за военным парадом. На улице имени дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского формировалась колонна участников шествия "Бессмертного полка". Люди приходили целыми семьями с портретами родных, цветами, флагами.

"Мой отец Додин Александр Дмитриевич, старшина, танкист. Прошел всю войну, в 1945 году штурмовал Калининград, встретил Победу, но уже ушел из жизни", - рассказал ТАСС пришедший на площадь с портретом отца Александр Додин. "Я прихожу сюда уже во второй раз. Это дань уважения, дань памяти тем, кто сражался и победил, я считаю, что это важно", - сказал он.

Парад

Ровно в 10 часов утра по местному времени начался парад подразделений военного гарнизона Калининграда, силовых структур области. Более 2 тыс. военнослужащих, представляющих все рода войск от морской пехоты до авиации, прошли торжественным маршем. Колонну из более чем 70 единиц военной техники возглавили танк Т-34 и семь открытых военных автомобилей УАЗ с 28 ветеранами войны.

В параде приняли участие тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Впервые была представлена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С", поступившая на вооружение Балтийского флота в 2019 году.

"Мы, калининградцы, наследники подвига наших дедов, воинов, штурмовавших Восточную Пруссию и крепость Кенигсберг, подвига тех, кто создавал новую историю нашей земли - Калининградской области. Мы храним и преумножаем здесь славные традиции русского оружия, традиции мира и созидания! Пусть всегда над нами будет мирное небо, пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей", - сказал губернатор области Антон Алиханов, обращаясь с поздравлением к горожанам.

Дань памяти

Под звуки маршей, доносившихся с площади, где шел военный парад, менее чем за час практически полностью заполнилась людьми улица Черняховского. Здесь собрались простые горожане, политики, чиновники, студенты, школьники. Колонна, растянувшись более чем на километр, двинулась к мемориалу "Памятник 1200 гвардейцам". Участники шествия пели песни военных лет, над шествием периодически разносилось "Ура!" и "Спасибо". В шествии принял участие губернатор области, держа в руках портрет прадеда Андрея Ивановича Медведева, который погиб в самом начале войны.

"Трудно найти слова, достойные того подвига, который был совершен в те военные годы. Многие не дошли до конца, ценой своих жизней остановили врага. Поэтому очень важно, чтобы память о подвиге этих людей жила в памяти поколений", - сказал Алиханов корреспонденту ТАСС.

Молодая семья Яровских Денис и Ольга приняли участие в шествии впервые. Денис пришел с портретом дедушки по материнской линии - старшего сержанта Ивана Ронжина, который воевал на японском фронте. "Этот день объединяет, у нас сейчас мало осталось таких общих праздников, которые действительно объединяют всех. Объединяет память, общая благодарность тем, кто завоевал для нас этот день", - сказал он.

Шествие продолжалось более часа. Всего в марше в Калининграде, по данным организаторов, приняли участие 35 тыс. человек. Еще 30 тыс. прошли по улицам 16 муниципалитетов области от самого западного города страны Балтийска, до Советска - на границе с Литвой.

Штурм форта и салюты

Примерно в 10 км от Калининграда около 160 реконструкторов из области, Москвы и Польши воссоздали события весны 1945 года, когда советские войска взяли штурмом город-крепость Кенигсберг.

Форт номер пять со стенами двухметровой толщины, укрепленный бетонной обваловкой со слоем песка толщиной еще в 2 м и обнесенный рвом с водой, входил в оборонительное кольцо города. Укрепления были настолько мощными, что 73 прямых попадания из гаубиц калибра 280 мм дали только две сквозные пробоины. Цитадель была взята штурмом, за который 15 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

"Мы организуем такие реконструкции, чтобы люди помнили, понимали и знали, что это было и как это было", - сказал ТАСС один из руководителей клуба военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтийского флота Борис Григорьев. "По звуковому сопровождению, военной форме мы полностью воссоздаем атмосферу того периода", - добавил он.

Торжества в Калининграде завершатся в 22:00 по местному времени 30 залпами салюта. Его звуковое сопровождение холостыми выстрелами обеспечат три 76-мм пушки ЗИС-3, участвовавшие в штурме Кенигсберга. Пуски фейерверков произведут три 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установки.