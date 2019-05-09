Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Магистратский суд лондонского района Бромли на полгода лишил водительских прав бывшего полузащитника и капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, ранее признавшегося в использовании мобильного телефона за рулем автомобиля. Об этом сообщает в четверг телеканал Sky News.

Инцидент, в связи с которым Бекхэму было назначено наказание, произошел 21 ноября прошло года. Прохожий заметил, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Знаменитый футболист позднее был уведомлен о начале судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания, на которых Бекхэм признал свою вину, проходили в закрытом режиме.

При повторном нарушении такого рода водительские права Бекхэма будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет.

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку ему слишком поздно пришло уведомления о допущенном правонарушении. Тогда его обвинили в превышении скорости в лондонском районе Паддингтон, где он ехал на арендованном Bentley со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч).

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", американский "Лос- Анджелес Гэлакси", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Помимо английского чемпионата, он побеждал в чемпионатах Испании, Франции, становился обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.