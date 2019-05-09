На реставрацию советских мемориалов в Берлине выделено около €9,12 млн

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти ФРГ считают важным, учитывая миллионы жертв среди советских граждан, обеспечить достойную роль в культуре и сохранить в памяти события, произошедшие во время правления в Германии национал-социалистов. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в четверг в пресс-службе госминистра по делам культуры и СМИ ФРГ Моники Грюттерс.

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"В свете миллионов советских граждан, погибших в результате национал-социалистического террора и войны на уничтожение, которую вела Германия на Востоке, важно, чтобы этой темной странице по-прежнему отводилась адекватная роль в нашей культуре и памяти", - отметил представитель пресс-службы.

В ведомстве Грюттерс подчеркнули, что "в свете особенного политического значения" власти ФРГ предоставляют средства на содержание трех крупных советских мемориалов в Берлине - в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде (район Панков). Последний находится в ведении федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, два других - в зоне ответственности госминистра по делам культуры и СМИ. "На обоих мемориалах [в Трептове и Тиргартене] в настоящее время проводится реставрация. На это будет выделено до €9,12 млн", - сообщили в ведомстве госминистра. По оценке властей ФРГ, "реставрационные работы должны быть окончены до 2021 года".

В ведомстве напомнили, что ответственность за сохранение памятников и захоронений, как правило, лежит на властях отдельных федеральных земель ФРГ, городов и коммун. В этой связи в пресс-службе Грюттерс затруднились назвать общую сумму расходов, которая идет ежегодно на содержание и защиту советских памятников.

О советских памятниках в Берлине

Федеративная республика, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. Мемориалы в Трептов-парке и в Тиргартене, где сегодня организованы памятные церемонии, находятся в Списке памятников национального и международного значения и содержатся за счет средств из бюджета ФРГ.

Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке - 40-тонная 12-метровая статуя, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой солдата, который стоит на обломках свастики, держа одной рукой меч, а другой поддерживая маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.

Скульптурная композиция в районе Тиргартен - более старый и более популярный среди туристов монумент, так как находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, тут захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов. Проект памятника принадлежит скульпторам Льву Кербелю, Владимиру Цигалю и архитектору Николаю Сергиевскому.

Еще один мемориальный комплекс располагается в берлинском районе Панков, он был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг него установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Всего там покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.