В шествии "Никто не забыт, ничто не забыто" приняли участие около 60 тыс. человек

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничная акция "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка"), которая прошла в центре Киева по случаю 9 мая, оказалась не менее многочисленной, чем годом ранее. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг сообщил председатель совета Киевской городской организации ветеранов, участник шествия Николай Мартынов.

"Если в прошлом году оценивали количество участников примерно в 60 тыс., то в этом году эта цифра не меньше - 50 или 60 тыс. человек", - сказал он.

Мартынов добавил, что в шествии "примерно одну пятнадцатую часть людей составили ветераны труда и войны, несмотря на преклонный возраст последних, также участвовали оппозиционные депутаты Верховной рады, много молодежи". В целом, на его взгляд, с точки зрения безопасности акция прошла без серьезных происшествий. "Было несколько задержанных за ненужные власти атрибуты [георгиевские ленточки], но их потом отпустили", - уточнил Мартынов.

По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в акции "Никто не забыт, ничто не забыто" приняли участие около трех тысяч человек. Мартынов объяснил такую цифру тем, что "полиция ориентируется на поданную организаторами заявку на проведение мероприятия, в которой было указано около 5 тыс. участников".

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" традиционно проводится в крупных городах по всей Украине и является аналогом "Бессмертного полка". В четверг жители украинской столицы начали шествие с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны в 11:00 от станции метро "Арсенальная" в центре Киева. Многотысячной колонной люди под песни военных лет прошли до памятника Неизвестному солдату в парке Вечной славы, где возложили цветы.

Украинские националисты пытались спровоцировать конфликт с участниками мирного шествия, выкрикивая свои лозунги в сторону колонны. Несмотря на то, что полиция не вмешивалась в ситуацию, акция завершилась мирно.