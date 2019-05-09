Парад военной техники в Ростове стал самым масштабным на юге России

Сотни горожан собрались на центральной Театральной площади за два часа до начала парада. С трибуны к ним обратился командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.

"Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. В каждой российской семье свои родные герои, они живут в наших сердцах, в рядах "Бессмертного полка". Неразрывная связь поколений - наше огромное национальное богатство", - сказал он.

По информации пресс-службы округа, в параде в Ростове-на-Дону приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и колонна, насчитывающая свыше 60 единиц техники, во главе которой шли легендарные Т-34-85 и БМ-13 "Катюша". За ними проследовали противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", а также впервые на ростовском параде прошли бронеавтомобили "Тайфуненок" (новейший бронеавтомобиль) и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-М".

По данным городского Совета ветеранов, в Ростове сегодня проживают 557 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. По традиции, открытые автомобили УАЗ привезли ряд участников войны, награжденных медалями за победу над фашистами, освобождение Украины, Румынии, Болгарии, Чехословакии, за победу над Японией и другими наградами, на главную площадь города. Отсюда с трибун они наблюдали за парадом, сидя рядом с ветеранами Вооруженных сил России и спецподразделений.

Объединение ветеранов

Праздник, по словам участников боевых действий, объединяет разные поколения ветеранов: и Великой Отечественной войны, и других военных конфликтов.

"Я семь лет занимался испытаниями ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, - говорит ветеран групп особого риска Николай Иванович, вспоминая напряженные моменты холодной войны. - Смерти в лицо приходилось смотреть сотни раз. Помню этот ответственный момент в 1962 году, когда вот-вот уже война - летчики сидели в кабинах, все было подвешено вплоть до атомной бомбы, ждали только команды. Хорошо, что так закончилось".

Колонны военной техники сменили ученики школ и вузов города: около 2,5 тыс. человек устроили танцевальный флешмоб под "За Победу". Участники акции выпустили в небо алые воздушные шары. В начале шествия "Бессмертного полка" ветераны поприветствовали его участников. В составе колонны было 105 тыс. человек, они продвигались по площади под звуки "Катюши" и "Священной войны".

"Отцов нужно помнить. Вспоминаю свое детство в Ростове, даже в 1955 году город был в руинах. Одни стены стояли, здания разрушены. Кругом развалины, а мы были детьми и играли в этих развалинах. А сегодня мы все восстановили и добились таких успехов", - рассказывает один из представителей ветеранских организаций Сергей Леонидович.