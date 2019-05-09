Парад военной техники в Ростове стал самым масштабным на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Город воинской славы Ростов-на-Дону встретил день Победы самым масштабным на юге России парадом военной техники, а также стотысячным "Бессмертным полком", передает корреспондент ТАСС.
Сотни горожан собрались на центральной Театральной площади за два часа до начала парада. С трибуны к ним обратился командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.
"Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. В каждой российской семье свои родные герои, они живут в наших сердцах, в рядах "Бессмертного полка". Неразрывная связь поколений - наше огромное национальное богатство", - сказал он.
По информации пресс-службы округа, в параде в Ростове-на-Дону приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и колонна, насчитывающая свыше 60 единиц техники, во главе которой шли легендарные Т-34-85 и БМ-13 "Катюша". За ними проследовали противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", а также впервые на ростовском параде прошли бронеавтомобили "Тайфуненок" (новейший бронеавтомобиль) и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-М".
По данным городского Совета ветеранов, в Ростове сегодня проживают 557 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. По традиции, открытые автомобили УАЗ привезли ряд участников войны, награжденных медалями за победу над фашистами, освобождение Украины, Румынии, Болгарии, Чехословакии, за победу над Японией и другими наградами, на главную площадь города. Отсюда с трибун они наблюдали за парадом, сидя рядом с ветеранами Вооруженных сил России и спецподразделений.
Объединение ветеранов
Праздник, по словам участников боевых действий, объединяет разные поколения ветеранов: и Великой Отечественной войны, и других военных конфликтов.
"Я семь лет занимался испытаниями ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, - говорит ветеран групп особого риска Николай Иванович, вспоминая напряженные моменты холодной войны. - Смерти в лицо приходилось смотреть сотни раз. Помню этот ответственный момент в 1962 году, когда вот-вот уже война - летчики сидели в кабинах, все было подвешено вплоть до атомной бомбы, ждали только команды. Хорошо, что так закончилось".
Колонны военной техники сменили ученики школ и вузов города: около 2,5 тыс. человек устроили танцевальный флешмоб под "За Победу". Участники акции выпустили в небо алые воздушные шары. В начале шествия "Бессмертного полка" ветераны поприветствовали его участников. В составе колонны было 105 тыс. человек, они продвигались по площади под звуки "Катюши" и "Священной войны".
"Отцов нужно помнить. Вспоминаю свое детство в Ростове, даже в 1955 году город был в руинах. Одни стены стояли, здания разрушены. Кругом развалины, а мы были детьми и играли в этих развалинах. А сегодня мы все восстановили и добились таких успехов", - рассказывает один из представителей ветеранских организаций Сергей Леонидович.
Рекордный "Полк"
"Это мама, она была медсестрой в танковой армии Рыбалко, - говорит участница "Бессмертного полка" Галина, показывая на распечатанный портрет женщины. - В 18 лет после окончания медицинского училища ее забрали на фронт, четыре года она провела там. У нее награды за оборону Сталинграда, за Курскую битву. Она мало нам рассказывала о войне, не любила вспоминать".
Как и Галина, многие участники "Бессмертного полка" идут в шествии не первый год. "Наш дедушка - он у нас казак и морской пехотинец, седьмая бригада морской пехоты, погиб на войне в Севастополе, поэтому мы сегодня в форме морских пехотинцев, дедушку поддерживаем, потому что он у нас крутой пехотинец был, - наперебой рассказывают две сестры, одетые в черно-белые тельняшки. - А это бабушка, она работала в госпитале, на фронте была медсестрой, вернулась и долго жила. Много рассказывала нам про войну, как вытаскивала раненых, оставляла маленьких детей со своей мамой и помогала на фронте".
По данным организаторов, в этом году "Бессмертный полк" в Ростове оказался одним из самых массовых в стране. В колонне прошел губернатор Василий Голубев - по традиции с портретом своего деда Максима Юрова.
Ростов будет праздновать День Победы до позднего вечера - в 18:00 мск на главной площади начнется гала-концерт, который завершит праздничный фейерверк.
Ростов в годы войны
Во время Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону Красная Армия перешла от обороны в наступление. Ростов в планах фашистского командования был стратегической целью, его называли "Воротами Кавказа". Именно здесь в ноябре 1941 года вермахт потерпел первое крупное поражение.
В период оккупации города фашисты расстреляли и замучили десятки тысяч жителей, около 50 тыс. человек угнали в рабство. Центральные районы города были превращены в развалины, здания театров, институтов, школ и больниц взорваны и сожжены. Из 270 фабрик и заводов уцелело только шесть. Город буквально был восстановлен из руин.
На Миус-фронте погибло, пропало без вести и было ранено около 800 тыс. советских солдат.