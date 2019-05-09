Уровень осадков свинца в почве возле собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Французские власти заявили об опасном уровне количества осадков свинца в почве возле собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции и региональную службу здравоохранения.

Как отмечается, анализ образцов почвы, взятых в непосредственной близости к собору, показал содержание в них свинца в 10-20 г на 1 кг, что значительно выше допустимого показателя в 0,3 г на 1 кг. Однако в ведомствах указали, что эти территории закрыты для публики.

Власти подчеркивают, что уровень свинца в воздухе соответствует норме. Но, несмотря на это, они рекомендуют жителям близлежащих домов чаще мыть руки и делать влажную уборку помещений. Эти меры в особенности касаются детей и беременных женщин.

Как поясняют специалисты, частицы свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.