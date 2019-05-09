В Нидерландах почтили память погибших в Великой Отечественной войне

АМЕРСФОРТ /Нидерланды/, 9 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Официальные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в четверг на Советском поле славы под голландским городом Амерсфорт. Дипломаты из различных стран, представители голландских властей, а также сотни соотечественников и неравнодушных голландцев почтили минутой молчания память погибших солдат и возложили цветы и венки к установленному здесь монументу советским войнам, сражавшимся с фашизмом.

"Россия целенаправленно уделяет особое внимание задаче по сохранению исторической памяти и правды относительно Второй мировой войны, - отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, выступая перед собравшимися. - Мы уверены, что эти усилия вносят свой вклад в продвижение межкультурного диалога, мира и безопасности по всему миру".

По его словам, несмотря на уроки, преподнесенные глобальным конфликтом, в некоторых частях мира продолжают пытаться по-новому интерпретировать исход войны, переписать историю и даже возвеличить так называемую коричневую чуму XX века - фашизм. "Нашей священной целью должно стать предотвращение таких действий против человечества, против наших основополагающих прав и свобод. Мы все оказываемся в опасности, когда человеческие ценности забываются", - подчеркнул дипломат.

"Смотря на этом мемориальном кладбище на могилы 865 храбрых бойцов, которые положили свои жизни во время войны, защищая за рубежом наше право на жизнь, мирное небо над головой и свободу, мы все должны сделать всё возможное, чтобы избежать возрождения фашизма во всех его формах и проявлениях", - заявил дипломат.

Поиск родственников продолжается

Мемориальный комплекс Советское поле славы был открыт в 1948 году. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны на территории Германии и Нидерландов. Имена более 200 из них были неизвестны, поэтому на их памятниках просто выгравирована надпись: "Неизвестный советский воин". На некоторых других памятниках написаны лишь имя или фамилия захороненного человека, поскольку более полной информации о них не было. Еще 20 лет назад об их родственниках не было известно ничего, однако в настоящее время обнаружены семьи уже 208 погибших солдат. И основная заслуга в этом принадлежит управляющему фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдингу.

"Двадцать лет назад все эти 865 солдат числились пропавшими без вести. Казалось невозможным найти их родственников. И когда я заявил, что хочу попробовать сделать это, люди говорили мне, что это будет невыполнимой миссией, - отметил он в беседе с ТАСС. - Однако на сегодняшний день уже 208 семей были проинформированы о том, что их родные - мужья, отцы, деды или прадеды - больше не являются пропавшими без вести, а захоронены здесь, на этом кладбище".

Среди них - Сергей Яковенко из Элисты, чей прадед Василий Митрофанович Олейников захоронен на Советском поле славы. Вместе со своей супругой Анастасией Сергей в этом году смог принять участие в памятных мероприятиях на голландской земле.

"До 2003 года мой прадед числился пропавшим без вести, - рассказал Яковенко. - В 1942 году он ушел на фронт, и практически сразу связь с ним была утеряна. Но в 2003 году появилась статья в местной газете о том, что разыскиваются родственники пропавшего без вести солдата Олейникова. Мы сразу поняли, что речь идет о нашем прадеде, отце моего дедушки. Других вариантов тут быть не могло. Поэтому мы откликнулись на эту статью и таким образом вышли на Ремко".

Трое сыновей Олейникова были очень рады узнать, что их отец захоронен должным образом, но из-за почтенного возраста (всем им под 90 лет) приехать и лично посетить могилу не смогли. Однако миссию смогли выполнить Сергей и Анастасия, в том числе благодаря помощи фонда "Советское поле славы". "Мы решили приехать и посмотреть, передать отцу привет от сыновей, привести родной земли на его могилу. Конечно, чувствуется, что это родной человек. Мы очень рады, что попали сюда и с особенными эмоциями будем уезжать домой", - поделился своими впечатлениями Яковенко.

"Бессмертный полк" и Марш мира

Одновременно с памятными и торжественными мероприятиями на Советском поле славы прошла и акция "Бессмертный полк". Несколько десятков соотечественников прошли по мемориальному комплексу с портретами своих родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне.

"День Победы - это святой день, - отметил организатор акции Рауф Гусейнов. - Мы должны его помнить и не допустить повторения тех событий. Только если мы будет знать и помнить свое прошлое, мы сможем избежать повторения подобных трагедий в будущем".

Он обратил внимание, что "Бессмертный полк" проводится под Амесфортом 9 мая уже шестой год подряд. "Мы продолжаем свое движение, - заметил Гусейнов. - С каждым годом все больше людей откликается на нашу инициативу и присоединяется к акции".

Кроме того, в этот же день в городе Арнем был организован Марш мира. В его рамках соотечественники с голландцами прошли по мосту через Рейн, чтобы привлечь внимание к необходимости построить "мост" между Востоком и Западом и найти выход из тупика в отношениях между Россией и Европой.