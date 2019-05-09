"Бессмертный полк" в Краснодаре собрал рекордное число участников

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Более 110 тыс. человек прошли "Бессмертным полком" по центральным улицам Краснодара в День Победы, что является рекордным за всю историю проведения в городе акции, передает корреспондент ТАСС. Местные жители начали собираться возле администрации Краснодарского края задолго до начала шествия. В 13:00 мск колонна двинулась по главной улице Красной, на протяжении всего пути колонны по городскому радио исполняли песни военных лет, которые подхватывали даже самые юные участники акции. "Рекордное количество горожан - более 110 тыс., приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Краснодаре", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города. С портретами героев Пятилетняя Арина вместе со своей мамой Натальей Брязгун во второй раз принимала участие в акции. В этом году Наталья даже сделала своей дочери особый нарядный костюм, получилась практически форма военных лет.

"Несем портреты моих прадедов, это Романов Федор Алексеевич и Захаров Тимофей Игнатьевич. Федор Алексеевич дошел до Берлина", - рассказала ТАСС Наталья Брязгун. На протяжении шествия к нему присоединялись новые участники. "Дед Михаил был танкистом, он погиб при Усть-Тосненской наступательной операции войск Ленинградского фронта, когда были попытки прорвать кольцо блокады. А дедушка Вася был минометчиком, в первые месяцы войны был ранен, ему оторвало руку, он прожил о 80 лет и инвалидом без руки как мог помогал нашему сельскому хозяйству на Кубани, работал в колхозе", - уточнил ТАСС участник шествия Дмитрий Озеров. Участником акции также стал двенадцатилетний Геннадий Зуев, который учится на первом курсе в Краснодарском президентством кадетском училище. Он шел с портретами своих героев в кадетской форме вместе с родителями. "У меня дедушка военный, папа военный, я бы хотел продолжить их дело. Мои дедушки воевали: один был артиллеристом, принимал участие в освобождении Варшавы, также воевал на Кубани о втором мы знаем только то, что он был полковником, больше данных не сохранилось", - рассказывает Зуев. В акции принимали участие губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов. "То, сколько участников насчитывал "Бессмертный полк", можно сказать - это каждый десятый житель краевого центра - показатель уважения, преклонения перед подвигом тех людей, которых сегодня нет с нами. Мы чтим память погибших на полях сражений и, конечно, будем поддерживать ветеранов, которые живут в нашем городе", - сказал журналистам мэр Краснодара Евгений Первышов. Прохождение колонны в Краснодаре завершилось у мемориального комплекса "Вечный Огонь" на площади Памяти Героев. "Бессмертный полк" на берегу Черного моря "Бессмертным полком" в Краснодарском крае прошли 680 тыс. человек. Акция проходила во всех крупных городах региона. В рядах тех, кто нес портреты своих дедов и прадедов в Сочи, был и Александр Сьянов - сын Ильи Сьянова, Героя Советского Союза, командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка, бойцы которой штурмовали рейхстаг 30 апреля 1945 года.